Ніхто не знає, де він

Правоохоронцями Бучанського районного управління поліції встановлюється місце перебування неповнолітнього

15-річного Норцова розшукують у смт Пісківка Бучанського району Київської області. 11 вересня він залишив місце проживання і зараз його місцезнаходження невідоме.

Про це повідомили в прес-службі Бучанського районного управління поліції в Facebook.

У поліцію на спецлінію "102" надійшло повідомлення від рідних хлопчика про те, що 11 вересня опівночі неповнолітній покинув місце проживання за адресою селище Пісківка вулиця Центральна. Це сталося після сварки з рідними.

На вигляд зниклому хлопчикові 14-15 років, його зріст 170-175 см, худорлявої статури, волосся коротке темно-русяве, обличчя овальне, очі карі, капловухий, смаглявий.

У день зникнення він був одягнений у сорочку темно-синього кольору, світло-коричневі штани, кросівки чорні з білою підошвою.

Всім, кому відомо про місцезнаходження безвісти зниклого хлопця просять повідомити про це по спецлінії поліції "102".

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