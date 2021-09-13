В результаті руйнівної стихії 14 людей з однієї великої родини загинули
Інцидент стався в Торгарі, гірському районі провінції Пакистану Хайбер-Пахтунхва, який постраждав від проливних дощів, блискавок і зсувів.
Про це передає The Daily Star.
Блискавка влучила в два будинки, що стоять поруч. В результаті удару будівлі, в яких проживали сім'ї двох братів, впали. Під уламками опинилися поховані люди. В результаті 14 осіб з однієї великої родини загинули. Місцева влада повідомляє і про інші жертви, але вони отримали лише поранення.
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"Щонайменше 14 осіб з однієї великої родини були вбиті в результаті удару блискавки в два сусідніх будинки", – повідомив офіційний представник провінції Камран Бангаш.
Серед загиблих було п'ятеро дітей і чотири жінки. Ще трьох вдалося знайти живими, вони доставлені в найближчий медичний центр.
Як повідомляє місцева влада, сезон дощів, що триває в Пакистані з червня по вересень, стає з кожним роком все небезпечніше. Зливи і зсуви призводять до людських жертв і матеріальних збитків.
Нагадаємо, на Харківщині під час стихії блискавка влучила у "годувальницю".
Як повідомляла Politeka, на Харківщині блискавка влучила в будівлю.
Крім того Politeka писала, що блискавка шарахнула в автомобіль на українській трасі.