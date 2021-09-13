У "дію" додадуть послугу, яка повідомить користувачам, хто перевіряє їх кредитну історію і для яких цілей.

Про це передав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Якщо хтось намагається взяти на вас кредит, то вам приходить оповіщення і йдеться про те, що перевіряється ваша інформація», - зазначив Федоров.

За його словами, крім цілей перевірки, в повідомленні з'являться і відомості про банк, який її проводить. Федоров додав, що на дія-саміті презентують нові цифрові послуги. Віце-прем'єр розповів, що йдеться про соціальні послуги, Комунальні послуги та отримання субсидій.

Раніше повідомлялося, що НБУ врегулював питання банківськими рахунками, тому клієнти зможуть їх відкривати безпосередньо в додатку дія. Тепер для відкриття рахунку, співробітники банку можна показати електронний паспорт та електронний закордонний паспорт, електронне свідоцтво про народження, а також ІПН. Все це зберігається в додатку»дія". У Верховній Раді вже прийняли закон, завдяки якому паперовий та електронний паспорти вдалося прирівняти. Президент його також підписав.

Крім того, в додатку «дія» дозволили змінювати місце прописки без необхідності відвідувати військкомат. Дані до реєстру надійдуть в автоматичному режимі. Ця послуга доступна в багатьох українських містах.

Нагадаємо, що постійним клієнтам Приватбанку відмовляють в обслуговуванні

Як повідомляла Politeka, відбувається нарахування "лівих" кредитів у Приватбанку

Також Politeka писала, що ПриватБанк потрапив у скандал з картами для соцвиплат