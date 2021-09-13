В Нововолинській центральній міськлікарні новонародженим дітям почали давати стилізовані під етикетку бирки.

Про це передали у Facebook-спільноті лікарні.

"Як це мило, правда? Зроблено з любов'ю. Ми вдосконалюємося для вас!",- йдеться в повідомленні.

На бирках присутні стандартні дані-час народження дитини, дата, вага, зріст і ім'я. Також на бирку додали склад дитини-50 відсотків мама, 50 відсотків тато.

З'явилися там і спеціальні символи, які зазвичай наносять на бирки для одягу: не допускається хімчистка, не вибілювати, не вичавлювати, не гладити. "Прати" дитину, згідно з інструкцією, дозволили при тридцяти градусах.

У соціальних мережах думки розділилися між тими, хто підтримав інновацію, а також тими, кого вона обурила. Серед критиків новинки виявилася Людмила Волинець, яка очолює депутатське об'єднання "захист прав дитини - пріоритет держави". За її словами, в такому підході відсутня повага до малюка і його батьків, а також не можна говорити про права дитини.

"І де ж повага до дитини? Або до її батьків? Про які права дитини тут йдеться?",- розповіла вона.

Серед головних претензій від користувачів було те, що розробники бирок не врахували малюків, які з'являються на світ в неповних сім'ях. Крім того, батьків обурило порівняння між річчю і дитиною.

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