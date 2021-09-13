13 вересня, в селі Сім'янівка, Полтавської області виявили тіло зниклої напередодні жінки

На минулому тижні розшукували Анну Соляник, як безвісти зниклу. Сьогодні її тіло виявили у річці Ворскла.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції області.

Останній раз жінку бачили 6 вересня. Відомо, що у неї поблизу села Яцинова Слобідка зламався автомобіль MAZDA. А вже після цього вона перестала виходити на зв'язок.

Тривогу забила мама Анни, яка живе в іншій області, і про зникнення дочки заявила через кілька днів після того, як друзі з Полтави повідомили їй, що немає зв'язку з жінкою. Відомо, що Анна була підприємцем.

Крім того, як пише місцеве видання "Коло" з посиланням на місцевих, жінка була в Сім'янівці кілька днів сиділа в машині, ночувала там. Також купувала їжу в місцевому магазині.

Один зі свідків, який бачив Анну живою і говорив з нею, каже, що вона скаржилася на особисті проблеми, пов'язані з бойфрендом, плакала. Їй пропонували допомогу, але вона її не прийняла.

Обставини та причини смерті жінки встановлюються.

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