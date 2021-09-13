У Броварському районі Київської області шукають трирічного Діму.

Про це передала активістка Олександра Дудар.

Камера відеоспостереження зафіксувала, як батько хлопчика його відвіз на автомобілі. Правоохоронці повідомили, що з дитиною все гаразд, а перебувати з малюком – законне право батька.

Олександра Дудар заявила, що у викраденні дитини могли брати участь представники банди, яка займається викраденням дітей, коли їхні батьки розлучаються. В даний час немає офіційного підтвердження того, що до викрадення Діми може бути причетний хтось, крім його батька.

Користувачі соцмереж, після вивчення відео, припустили, що, перш ніж відвести дитину, його батько ретельно готувався. Мати Діми розповіла, що її колишній чоловік передав малюка іншому чоловікові після того, як забрав. Для цього він нібито передавав сина через паркан.

Згодом дитину відвезли на орендованій машині в бік зламаних запасних воріт котеджного селища. Машина марки Subaru Forester, використовуючи яку батько вивіз дитину, залишилася під Броварами в полі. Після цього Діму імовірно везли на двох інших автомобілях. Правоохоронці повідомили, що батько дитини дав всі необхідні пояснення, після приходу в поліцію з адвокатом.

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