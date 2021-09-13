По факту происшествия правоохранители проводят проверки
В воскресенье, 12 сентября, около 17:00 внезапно скончался подросток. Помочь парню медики не смогли. Трагедия произошла в Днепропетровской области в городе Першотравенск.
Детали рассказал портал Днепр Час.
Возможной причиной смерти 15-летнего подростка мог стать газовый баллон. Именно его накануне компания молодых людей купила в одном из местных супермаркетов.
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Девятиклассники принесли приобретенный в магазине газовый баллон небольшого объема на территорию одного из частных домовладений. После чего на огороде частного дома, находящегося на улице Гагарина, ребята начали играть с опасным веществом. Один из школьников открыл емкость и вдохнул газ через рот.
Впоследствии мальчику стало плохо и он упал без сознания. Спасти ребенка медикам не удалось.
Стоит отметить, что при нарушении правил эксплуатации любой газовый баллон представляет опасность. Если баллон находится в помещении, то при превышении концентрации газа и при появлении любой искры взорвется не баллон, а целая комната.
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Как сообщала Politeka, трагедия с украинкой за границей, поиски длились несколько дней.
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