По факту происшествия правоохранители проводят проверки

В воскресенье, 12 сентября, около 17:00 внезапно скончался подросток. Помочь парню медики не смогли. Трагедия произошла в Днепропетровской области в городе Першотравенск.

Детали рассказал портал Днепр Час.

Возможной причиной смерти 15-летнего подростка мог стать газовый баллон. Именно его накануне компания молодых людей купила в одном из местных супермаркетов.

Девятиклассники принесли приобретенный в магазине газовый баллон небольшого объема на территорию одного из частных домовладений. После чего на огороде частного дома, находящегося на улице Гагарина, ребята начали играть с опасным веществом. Один из школьников открыл емкость и вдохнул газ через рот.

Впоследствии мальчику стало плохо и он упал без сознания. Спасти ребенка медикам не удалось.

Стоит отметить, что при нарушении правил эксплуатации любой газовый баллон представляет опасность. Если баллон находится в помещении, то при превышении концентрации газа и при появлении любой искры взорвется не баллон, а целая комната.

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