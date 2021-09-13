В Броварском районе Киевской области ищут трехлетнего Диму.

Об этом сообщила активистка Александра Дудар.

Камера видеонаблюдения зафиксировала, как отец мальчика его увез на автомобиле. Правоохранители сообщили, что с ребенком все в порядке, а находиться с малышом – законное право отца.

Александра Дудар заявила, что в похищении ребенка могли участвовать представители банды, которая занимается похищением детей, когда их родители разводятся. В настоящее время нет официального подтверждения того, что к похищению Димы может быть причастен кто-то, кроме его отца.

Пользователи соцсетей, после изучения видео, предположили, что, прежде чем увести ребенка, его отец тщательно готовился. Мать Димы рассказала, что ее бывший супруг передал малыша другому мужчине после того, как забрал. Для этого он якобы передавал сына через забор.

Впоследствии ребенка отвезли на арендованной машине в сторону сломанных запасных ворот коттеджного поселка. Машина марки Subaru Forester, используя которую отец вывез ребенка, осталась под Броварами в поле. После этого Диму предположительно везли на двух других автомобилях. Правоохранители сообщили, что отец ребенка дал все необходимые объяснения, после прихода в полицию с адвокатом.

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