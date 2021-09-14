У новому випуску програми «А як насправді?» з блогером Мирославою Бобровською астролог Влад Росс розповів про можливу зміну російських еліт найближчим часом.

«Я дивився гороскоп України і при будь-яких розкладах Україна буде в НАТО точно так само, як Грузія і Молдова. Держави чекають, поки Путін покине свій престол і в будь-якому випадку найближчим часом він його покине, а після відразу три ці країни вступлять в НАТО. При входженні Сатурну, символу нещасть і всяких жахів, і григоріально пов'язаний з Росією Водолій відбувається якраз в цьому році», - повідомив він.

Росс сказав, що ще буде дуже жорстка квадратура між Сатурном і Ураном, а ще у них зараз вибори і народ може обуритися, що неправильно порахують 75% на користь Путіна, у зв'язку з цим може з'явитися якийсь новий Навальний і підняти країну. Еліта Росії повинна однозначно змінитися, впевнений він, тому що Уран входить в будинок влади Росії, а це значить, що не просто Путін піде, а буде повна зміна еліт, їх знесуть і приберуть.

«Путін майстер якихось гібридних воєн, він абсолютно не мастак повноцінних війн. Путін ніколи не піде повноцінною війною на Україну, він скоріше дасть мільярд рублів на переворот у Києві, щоб влаштували Майдан і скинули Зеленського. Він просто лякав, коли приводив стотисячну армію до наших кордонів, перевіряючи реакцію Байдена. Максимум, що може зараз Путін, це напасти на Нову Каховку і відібрати канал, щоб пустити воду в Крим», - резюмував він.

Нагадуємо, Politeka повідомляла зі слів Росса, що Марс - це завжди планета військових дій. Тому зараз найнебезпечніший період.