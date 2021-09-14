В Україні посилять контроль за дотриманням карантину

Зокрема, в ТЦ встановлять спеціальні камери.

Про це розповів головсанлікар ігор Кузін в інтерв'ю "Ліга".

Камери будуть встановлені у гіпермаркетах, де за записами можна буде визначити, який відсоток відвідувачів порушує масочний режим і як до цього ставиться адміністрація.

"Коронавірусна хвороба-це надзвичайна ситуація національного масштабу. Найімовірніше, в разі зростання кількості заражень і важкого перебігу захворювання, будемо проводити досить часті візити в області, в окремі заклади, щоб пояснити або на місці переконатися в тому, що норми працюють ефективно", – говорить Кузін.



До слова, у разі посилення карантину школи, кінотеатри та спортзали працюватимуть лише в одному випадку

Так, вони будуть працювати в "жовтій " і "помаранчевій" зонах, якщо співробітники і персонал вакциновані на 80% хоча б однією дозою. У "червоній" зоні – два щеплення від COVID - 19 повинні мати всі співробітники.

Нагадаємо, що в Україні можуть скасувати масочний режим: головний санлікар попередив, коли це станеться.

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