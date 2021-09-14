У торговому залі сталася НП з маленьким хлопчиком
У Києві в магазині "Епіцентр" на дитину впала незакріплена шафа. В результаті хлопчик отримав перелом ключиці та забій голови.
Про це повідомив Обозреватель, посилаючись на слова мами неповнолітнього Людмилу Похил.
"Прийшли ми за дитячим товаром. Кріслом-мішком. Щоб веселіше було дитині жити. Тепер будемо "веселитися" 21 день в гіпсі з переломом ключиці. І з гематомою на голові. Тому що на дитину впала порожня шафа. Вона стояла якраз поруч з дитячими кріслами-мішками у вигляді лисичок і пінгвінів. Природно, не прикручена", - розповіла Похіл.
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Жінка зазначила, що лікар гіпермаркету прийшов тільки через півгодини і кваліфіковану допомогу дитині не надав.
У компанії "Епіцентр" заявили, що компенсують всі медичні витрати сім'ї постраждалої дитини.
У компанії також повідомили про проведення службового розслідування і перевірки надійності і безпеки закріплення стелажів і розташування товарів і торгового обладнання у всіх магазинах.
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