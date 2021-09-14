У цій справі суд повинен розставити всі крапки над "і"

Під Києвом з двору будинку зник трирічний хлопчик

Мати дитини відразу забила тривогу і звернулася в поліцію. Вдень, 13 вересня, правоохоронці повідомили, що маленький Діма перебуває зі своїм рідним батьком і з ним все гаразд.

Про це передали в прес-службі поліції Київської області.

Пара раніше проживала в цивільному шлюбі, але близько року тому розлучилися. Згідно з рішенням виконавчого комітету Великодимерської селищної ради, чоловікові було дозволено відвідувати дитину в певний час у присутності матері.

Мати дитини Юлія розповіла в сюжеті ТСН, що її колишній чоловік Євген влаштував цілу спецоперацію, щоб забрати сина. Жінка додала, що у її 8-річної дочки, на очах у якої і відбувалося таке "викрадення", досі панічна атака.

Також Юлія розповіла, що на аліменти не подавала, але колишній чоловік сам виплачував гроші на сина.

У той же час Євген, за фахом педіатр, пояснив свої дії необхідністю екстрено зайнятися здоров'ям хлопчика, так як потрібно обстеження і лікування по затримці розвитку. У той момент він нібито думав про здоров'я дитини.

Чоловік додав, що обстеження у педіатра підтвердило серйозність його побоювань щодо здоров'я.

Тепер у цій справі суд повинен розставити всі крапки над "і", остаточно визначивши місце проживання дитини.

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