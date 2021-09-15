Трійці знаків Зодіаку жовтень подарує свою прихильність і удачу
Ці щасливчики будуть відчувати особливу удачу в середині осені. Але дуже важливо діяти обережно, щоб місяць став приємним і незабутнім.
Про це пише портал Lifedon.
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У жовтні вони мають можливість видихнути, розслабитися і добре провести час. Удача буде йти з нізвідки: визнання в любові від того, хто дорогий, легкість в роботі або навчанні. Астрологи попереджають, що цю удачу дуже просто відвернути від себе. Жовтень не любить хвилювань і переживань, злості або роздратування.
Водолій
Не обійде удача і Водолія. В першу чергу представникам цього знака пощастить в роботі. Можливо, вони навіть отримають підвищення або премію. У той же час представникам цього знака варто триматися осторонь від своєї сім'ї і абстрагуватися від них. Велика ймовірність конфліктів з батьками або дітьми.
Діва
Це прекрасна можливість змінити професію або сферу діяльності, переїхати, ризикнути і відвідати іншу країну. Цей місяць також для тих людей, які хочуть присвятити себе новій науці або знайти для себе захоплення. Жовтень відвернеться від тих Дів, які віддадуть перевагу сидіти вдома і не будуть брати від життя все.
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