У Дніпрі прогримів потужний вибух, з'явилася інформація про загиблих

Повідомлення про НП надійшло до поліціЇ 15 вересня близько 9 ранку.

Вибух стався в автомобілі "Nissan Primera" на просп. Богдана Хмельницького в місті Дніпро.

Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група, вибухотехніки, експерти криміналістичної лабораторії.

В результаті вибуху загинули дві людини, які знаходилися всередині автомобіля.

До слова, нещодавно повідомлялося, що нетверезий чоловік погрожував підірвати гранату.

Вранці 13 вересня на 102 зателефонувала мешканка Іванівки, вона повідомила, що її 45-річний чоловік забарикадувався в будинку і погрожує підірвати будинок.

На місці події працюють керівництво поліції області, слідчо-оперативна група, вибухотехніки та рота поліції особливого призначення.

Стало відомо, що чоловік живе з дружиною і 4-ма дітьми.

Чоловік посварився з дружиною і схопив гранату, потім він почав погрожувати рідним - дружина і діти вийшли з дому і викликали поліцію.

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