У Дніпрі вибухнуло авто-з'явилися нові деталі трагедії

У ДСНС повідомили, що водій був сапером у зоні АТО, другою загиблою під час вибуху в Дніпрі виявилася начальник відділу зв'язків зі ЗМІ та роботою з громадськістю ГУ ДСНС у Дніпропетровській області Дар'я Гречищева.

Начальницю прес-служби називають однією з найкращих працівниць, а її відділ - однією з найкращих серед усіх регіональних прес-служб ДСНС.

"Дарина була одна з кращих співробітників ДСНС, а очолюваний нею відділ-одним з найбільш передових і потужних серед усіх регіональних прес-служб ДСНС", - йдеться в повідомленні.

"Даша була прекрасною людиною, як при роботі з пресою, так і поза роботою... Печаль", " ключова фраза чоловік був сапером в ато..., "волонтери з ато, дуже часто чомусь гинуть", - пишуть у мережі українці.

Раніше повідомлялося, що вибух стався в автомобілі "Nissan Primera" на просп.Богдана Хмельницького в місті Дніпро.

Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група, вибухотехніки, експерти криміналістичної лабораторії.

В результаті вибуху загинули дві людини, які знаходилися всередині автомобіля.

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