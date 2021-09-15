Чи переводити Україну на жовтий рівень карантину вирішать у понеділок чи вівторок наступного тижня.
Про це повідомив глава МОЗ Віктор Ляшко, - передає ТСН.
"Області, які можуть потрапити в помаранчеву або червону зону епідемічної небезпеки, будуть визначатися за загальнонаціональними індикаторами», - зазначив Ляшко.
За його словами, Національна комісія зможе рекомендувати перехід певного регіону на червоний рівень небезпеки. Ляшко додав, що питання про перехід в іншу зону належить вирішити наступного тижня, оскільки 20 вересня набирають чинності зміни в карантинній постанові Кабміну. Ляшко додав, що деякі показники епідемічної небезпеки в нашій країні перевищені настільки, що це дозволяє, за рішенням Комісії, здійснити перехід на червоний рівень.
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Раніше ми повідомляли, що в МОЗ попередили жителів України про майбутнє посилення карантину. Інформацію про це підтвердив глава Міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко. Він підкреслив, що хоче, щоб в нашій країні продовжили роботу школи і підприємства, але і система охорони здоров'я не перестала функціонувати. Міністр охорони здоров'я також зробив заяву, в якій закликав жителів нашої країни пройти повний курс вакцинації.
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