Під час гасіння пожежі з території будинку довелося евакуювати людей

У центрі Львова спалахнув дах житлового будинку. Будівля знаходиться на розі вулиць Князя Романа та Нижанківського і є пам'яткою архітектури місцевого значення.

Деталі НП повідомило видання ZAXID.NET.

За попередніми даними, пожежа виникла на останньому поверсі житлового будинку. Гасити загоряння прибули шість пожежних машин.

Там зараз працюють надзвичайники, через що рух на вулиці Князя Романа повністю перекрили. На щастя, постраждалих внаслідок пожежі не виявлено. Причини події також з'ясовують.

Очевидцям вдалося зняти на камеру НП, що відбувається. На кадрах можна побачити стовпи диму, які вириваються з-під даху будівлі.

Варто відзначити, що серед основних причин, які призводять до загибелі людей в пожарах, рятувальники називають свідоме нехтування правилами пожежної безпеки, необережне поводження з вогнем, куріння в ліжку, а також залишені без нагляду сірники і запальнички в місцях, які легко доступні для дітей.

Нагадаємо, що пожежа спалахнула в приватному будинку у Харкові.

Також Politeka повідомляла, масштабна пожежа розгорілася в офісному центрі.