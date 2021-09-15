Уточнити, чи потрібно вам платити податок на нерухомість, можна в податковому відділенні за місцем реєстрації

Відомо, що вже влітку 2022 року українці заплатять за свої квартири на 21% більше податків, ніж у 2021 році.

Про це сказано в Податковому кодексі України.

Зокрема, у 2022 році сума податку за квартиру площею 100 квадратів зросте з 2 832 грн до 3600 грн.

Розмір податку розраховується виходячи з розміру мінімальної зарплати за той рік, за який сплачується податок. За кожен зайвий квадратний метр потрібно платити 1,5% від мінімальної зарплати.

Платити податок на нерухомість потрібно тільки за зайву площу (для квартири за кожен квадрат вище 60 метрів, а за будинок – вище 120 квадратів).

Найбільше заплатить той, у кого метраж квартири перевищує 300 кв.м. власникам такого житла доведеться заплатити податок у розмірі 25 тис. грн.

Таку ж суму заплатять власники приватних будинків загальна площа яких перевищує 500 кв. м.

Податок повинні будуть платити виключно власники житла і податок сплачується один раз на рік тією людиною, на кого оформлений особовий рахунок.

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