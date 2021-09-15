У провінції Китаю подружжя вирішило подати на розлучення після того, як годину провели в шлюбі.

Про це пише Global Times.

За даними видання, за розлучення чоловікові доведеться заплатити 300 тис.юанів. Справа в тому, що саме чоловік першим вирішив завершити шлюб. Він стверджував, що одружитися не хотів. А зробив він це під тиском дружини. Чоловік повідомив, що розлучився з обраницею до весілля. Однак вона продовжила наполягати на весіллі, надсилаючи йому телефонні повідомлення.

У підсумку, він прийняв необдумане і поспішне рішення. Дружина попросила у відповідь надати їй компенсації. Свої втрати вона оцінила в 300 тис.юанів. Самостійно про розлучення молоді люди так і не змогли домовитися.

Чоловікові не вдалося довести на суді, що він перестав спілкуватися з дівчиною ще до того, як вони вступили в шлюб. На цій підставі відхилили прохання про розлучення. При всій стислості шлюбу, його не можна вважати самим недовговічним в історії. Пара з Кувейту в 2019 р зуміла розлучитися через три хвилин після укладення шлюбу.

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