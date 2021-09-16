Днями у Франції померла відома актриса і танцівниця Марта Меркадьє

Як пише Politeka.net з посиланням на видання Le Monde, Марта Меркадьє померла у віці 92 роки. Меркадьє відома на батьківщині як актриса, танцівниця і співачка кабаре. При цьому на сцені артистка дебютувала в якості коміка. Марта була неймовірно багатогранною особистістю, про що не втомлювалися повторювати її шанувальники.

Зазначається, що жінка померла 15 вересня. Відомо, що з 2014 року Марта страждала від хвороби Альцгеймера.

На рахунку Меркадьє ролі в більш ніж 80 фільмах і серіалах. Одна з найуспішніших її картин – культова драма «Дівчата в уніформі». Також зірка засвітилася в таких картинах як "Акт любові", "Мерзотники потрапляють в пекло" і "Денщик капітана".

У 2011 році у віці 82 року Марта Меркадьє взяла участь у французькій версії шоу «Танці з зірками». Артистка стала найстаршою учасницею за всю історію шоу у Франції.

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