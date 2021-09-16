У Росії в місті Уфа на честь відкриття світлофора провели урочисту церемонію.
Про це повідомляє Mash.
Бути присутнім на свята зобов'язали бюджетників, студентів і співробітників ГИБДД. Щоб продемонструвати встановлену в місті новинку, вирішили зупинити на час рух транспорту.
Свідків церемонії провели через дорогу з особливою урочистістю. Коментатори порівняли установку російського світлофора з досягненнями Ілона Маска з підкорення космосу. За їхніми словами, тепер дорогу можна переходити спокійно.
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Раніше ми повідомляли, що вандали в Одесі почали ламати світлофори. Правоохоронці почали пошук порушників. Вандали вже встигли зламати світлофори в декількох одеських районах. Комунальники розповіли, що в нічний час доби, невідомі люди зламали світлофори на перехресті вулиць високого і Мечникова. Також порушники встигли вивести з ладу світлофори біля школи № 62, на армійській та Чорноморського Козацтва. Фахівці оперативно привели світлофори в порядок. В даний час вони продовжують працювати в штатному режимі. При цьому правоохоронці випустили окреме звернення до місцевих жителів, а також гостей міста. У ньому поліцейські попросили всіх, кому відома будь-яка інформація про описані випадки вандалізму, зв'язатися з поліцією по спеціальній лінії 102.
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