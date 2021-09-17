У Київській області можуть закрити школи, в яких до двадцятого Вересня не встигнуть пройти вакцинацію 80% вчителів.
Про це передав Василь Володін, голова Київської обласної державної адміністрації.
"Хочу достукатися до всіх педагогів Київської області. Цього року наша область має можливість повноцінно функціонувати навіть у посилених карантинних нормах", - сказав Володін.
Він підкреслив, що обов'язковою умовою роботи шкіл стала вакцинація 80% персоналу. За словами Володіна, існують всі можливості для швидкого виправлення ситуації, а також продовження навчання школярів після переходу Київської області в жовту зону епідемічної небезпеки.
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За словами Володіна, всі описані вимоги-це вимушений захід, оскільки в Київській області зросла кількість хворих коронавірусом. Чиновник додав, що зростання спостерігається і в кількості людей, яких з цим діагнозом забирають до лікарень.
Володін нагадав, що вимога забезпечити вакцинацію 80 відсотків людей, що входять в будь-який колектив, поширюється не тільки на школи, але також в цілому на соціальну сферу, а також бізнес. Чиновник нагадав, що в даний час – вакцинація залишається єдиним способом захисту від коронавірусу.
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