У вас же червоний горить, куди ви біжите?

У Києві жінка з маленькою дівчинкою потрапили на відео в момент, коли вони перебігали дорогу на червоний.

Про це повідомляє "Київ Оперативний".

Відомо, що водій однієї з машин зробив матері зауваження. Вона в свою чергу зробила зауваження йому. На опублікованому відеоролику можна помітити, як жінка пробігає по дорозі, хоча на світлофорі червоний сигнал, а машини проносяться повз. За руку вона тримала дівчинку з рюкзаком.

Свідки припустили, що мати поспішала відвезти дочку в школу. Прямо перед ними промчав автомобіль. Водій слідував по "зеленій стрілці". Він зробив спробу повернути праворуч. При цьому, він в останній момент встиг зреагувати, тому різко загальмував. Між ними виникла перепалка, в ході якої водій і жінка по черзі звинуватили один одного в поспіху.

Діалог вийшов таким:

- У вас же червоний горить, куди ви біжите?

- А куди ти поспішаєш?

Раніше ми повідомляли, що водій пронісся по дорозі на червоний і збив молодого хлопця. На відео моменту події можна розглянути, що перехід переходив дорогу, коли на світлофорі було зелене світло. Подія трапилася на вулиці Краснова. хлопець від удару відлетів на двадцять метрів від переходу. Швидкість автомобіля була такою високою, що водій зупинитися не встиг.

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