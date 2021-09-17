Українка в Іспанії зірвалася зі скелі

Туристка з України захотіла зробити ефектне селфі на популярній пам'ятці "Балкон Середземномор'я", повідомляє портал Murcia Today.

У якийсь момент дівчина втратила рівновагу і зірвалася вниз.

Екстрені служби прибули на місце НП, але через погану погоду дістати туристку з води відразу не змогли.

На щастя, одному з рятувальників вдалося дістатися до дівчини і витягнути на берег.

Українку госпіталізували в головну лікарню Аліканте, де медики надали їй допомогу.

"Ну в Росії міністр МНС впав (а ви всі на жінку накинулися", "про що думала, вилазячи на ті прокляті перила? І друзі не зупинили... Ну ніяк не хвилюються за своє життя заради селфі! Про рідних подумайте, якщо наплювати на себе...", "Світ збожеволів заради цих проклятих фото!!", "скільки вже подібних новин було, не вчить чужий досвід, так фоткайтеся, це ж дуже важлива, потрібна справа...", "Заради такого Селфі могла позбутися життя.Розуму нуль.А місто, пляж і стара Архітектура там супер.Правда в цьому році були дорослі", - пишуть в мережі українці.

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