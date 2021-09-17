Відомий американський актор Дон Кольєр, який запам'ятався глядачам як зірка культових фільмів у стилі вестерн

Артист довгий час боровся з важкою хворобою, проте 13 Вересня його не стало. Про це повідомила видання THR з посиланням на друга і колегу Кольєра. Відомо, що у актора був рак легенів. На момент смерті Кольєру було 92 роки.

Дональд Кольєр дебютував у кіно в 20-річному віці. Вперше він з'явився у фільмі в якості статиста, проте в подальшому став одним з культових акторів популярного в США і за його межами жанру "вестерн".

Всього Кольєр зіграв у понад 200 фільмів і серіалів, причому що стосується останніх, то актор засвітився майже у всіх існуючих серіалах-вестернах. Часто Дону доводилося грати різних персонажів в одному і тому ж проекті. Його обличчя було одним з найбільш впізнаваних в цьому жанрі.

Серед найвідоміших робіт Кольєра – "Завоювання заходу", "Безкрайня країна", "Дні в долині смерті", "Одного разу в Техаському поїзді", "Маленький будиночок в преріях", "Молоді наїзники".

У Кольєра залишилося троє дітей, 11 онуків, 19 правнуків і навіть троє праправнуків.

Нагадаємо, обірвалося життя актора, яким захоплювався Джим Керрі.

Як повідомляла Politeka, життя зірки кіно обірвалося, його фільми цінували в багатьох країнах.

Також Politeka писала, що пішов з життя знаменитий актор, хвороба виявилася сильнішою.