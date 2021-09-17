У Полтаві повідомили про замінування Розсошенської гімназії.
Про це розповіли у прес-службі Головного управління Нацполіції в Полтавській області.
Правоохоронці вирахували та затримали підозрюваного у неправдивому повідомленні про мінування навчального закладу.
"Слідчо-оперативна група, яка прибула на місце події, менше ніж за годину встановила особу, яка повідомила про замінування гімназії», - зазначив начальник відділу №2 Полтавського районного управління поліції Максим Євграфов.
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За його словами, підозрюваним виявився шестирічний учень початкової школи. Він відвідував цю ж гімназію. Один з батьків хлопчика отримав адміністративний протокол. Фахівці обстежили будівлю та прилеглу територію.
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