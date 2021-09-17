При появі гострих симптомів безпосередньо після вакцинації можна заразитися тільки тоді...

Доктор і телеведучий Євген Комаровський пояснив, чи можна захворіти коронавірусом, в момент введення в організм вакцини.

Його передача, посвячена цьому питанню, вийшла на каналі»Україна".

«При появі гострих симптомів безпосередньо після вакцинації можна заразитися тільки тоді, коли для вакцинації використовується живий збудник», - зазначив Комаровський.

Лікар підтвердив, що у певного числа пацієнтів, після проходження процедури вакцинації, симптоми коронавірусу виникають, як побічні ефекти. Комаровський зазначив, що іноді у людей на пару днів після вакцинації виникають гострі симптоми, в тому числі, підвищується температура. За словами ведучого, в такі хвилини можна подумати, що вакцина не рятує організм, а приносить йому шкоду, але це помилка.

Експерт підкреслив, що всі створені сьогодні вакцини для захисту людини від коронавірусу неживі, отже, хворобою заразиться від них не можна. Лікар додав, що у всіх вакцинах при їх створенні застосовують тільки інактивований вірус. Він пояснив, що мова йде про вірус, який спеціально позбавляють його заразності. Також в якості вихідного матеріалу для вакцини можуть застосовувати фрагмент вірусу. Комаровський уточнив, що таким фрагментом виступає білок, який виступає джерелом для появи антитіл.

Нагадаємо, що доктор Комаровський розповів, як пережити сезон температур і застуди

Як повідомляла Politeka, Комаровський назбирав гриби розміром з футбольний м'яч

Також Politeka писала, що доктор Комаровський попередив про свою "ліквідацію"