Біля села Томилівка сталася ДТП за участю вагітної жінки, її чоловіка та їхніх маленьких дітей.

Про це повідомляє «Київ Оперативний».

За даними свідків, на місце події негайно приїхали представники слідчо-оперативної групи і патрульні поліцейські. Правоохоронці з'ясували, що аварія сталася з двома машинами марки Volkswagen, їх марки Golf і Transporter. За кермом другої машини перебувала жінка 31 року.

Вона була на 33 тижні вагітності. У машині, крім жінки, їхали четверо її дітей і чоловік. Вік малюків становить від трьох до семи років. Відразу після аварії п'ятирічного хлопчика забрали в лікарню. У нього виявили садна і рану губи. Відвезли до медичного закладу і матір. У жінки діагностували забій відділу грудної клітини. Водієм першої машини виявився 33-річний чоловік.

Його також забрали до лікарні. У чоловіка виявили поверхневі садна рук, а також правого колінного суглоба. Слідчі, які прибули на місце аварії, зайнялися з'ясуванням її причин і обставин в деталях. У слідчому відділі ще не прийняли офіційного рішення про кваліфікацію події. Його приймуть після отримання повної інформації про те, в якому стані перебувають постраждалі.

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