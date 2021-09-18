Біля села Томилівка сталася ДТП за участю вагітної жінки, її чоловіка та їхніх маленьких дітей.
Про це повідомляє «Київ Оперативний».
За даними свідків, на місце події негайно приїхали представники слідчо-оперативної групи і патрульні поліцейські. Правоохоронці з'ясували, що аварія сталася з двома машинами марки Volkswagen, їх марки Golf і Transporter. За кермом другої машини перебувала жінка 31 року.
Вона була на 33 тижні вагітності. У машині, крім жінки, їхали четверо її дітей і чоловік. Вік малюків становить від трьох до семи років. Відразу після аварії п'ятирічного хлопчика забрали в лікарню. У нього виявили садна і рану губи. Відвезли до медичного закладу і матір. У жінки діагностували забій відділу грудної клітини. Водієм першої машини виявився 33-річний чоловік.
Онук Пугачової довів, що не гірше своїх знаменитих родичів, кадри: "Чому ви не світова зірка?"
Обірвалося життя відомої актриси, яка брала участь в «Танцях з зірками»: подробиці трагедії
Мартиновська і Ярославський розкрили секрети закулісся "Мастер Шеф", чим годують і за що лають: "Це правда"
"Холостячку" Мішину в купальнику вітають з вагітністю: "Животик себе проявляє"
Тіна Кароль показала, як запалює з красенем, чий шлюб тріщить по швах: "Я так вирішила..."
Його також забрали до лікарні. У чоловіка виявили поверхневі садна рук, а також правого колінного суглоба. Слідчі, які прибули на місце аварії, зайнялися з'ясуванням її причин і обставин в деталях. У слідчому відділі ще не прийняли офіційного рішення про кваліфікацію події. Його приймуть після отримання повної інформації про те, в якому стані перебувають постраждалі.
Нагадаємо, що дитину на самокаті збили на "зебрі" в Одесі
Як повідомляла Politeka, у Харкові збили людину
Також Politeka писала, що в Одесі під ОДА збунтувалися переселенці