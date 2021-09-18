Названі знаки Зодіаку, які заздрять всім і можуть підставити навіть найближчого
Заздрість руйнівно діє не тільки на саму людину, але і на тих, на кого вона спрямована. Проте заздрість - не завжди погане почуття. Іноді воно дає своєрідний стусан, змушуючи взяти себе в руки, встати з дивана і почати діяти.
Експерти по зірках видання Оpetroleo назвали шість найбільш заздрісних знаків Зодіаку.
Скорпіон
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Скорпіони не вміють ховати свої почуття, тому заздрять у відкриту і досить агресивно. Їх злісні нападки пояснюються чистою заздрістю і бажанням довести, що якщо хтось і гідний успіху, то тільки вони.
Лев
Представники цього знака мають колосальним зарозумілістю і впевнені, що гідні найкращого. Причому кращого, ніж у інших. Леви завжди жадають похвали і уваги.
Овен
Овни дуже самолюбні, марнославні і примхливі, тому успіхи інших людей, нехай навіть близьких, виводять їх з себе. Чужі досягнення змушують їх відчувати свою безпорадність і ущербність. Овнам стає набагато легше, якщо у кого-то гірше, ніж у них.
Рак
Іноді Раки намагаються приховати свої почуття, що тільки погіршує ситуацію - в пориві представники даного знака Зодіаку здатні на підлості. Крім того, сентиментальні Раки погано контролюють свої емоції і часто виявляють ревнощі.
Діва
Діви заздрять тільки талантам і здібностям. Вони хочуть бути кращими у своїй професії або хобі і не хочуть, щоб хтось стояв у них на шляху. Життя для них - змагання, яке вимагає великих зусиль.
Телець
Як найгрошовитіший знак Зодіаку Телець звик до розкоші і дорогих речей, і момент заздрості у нього виникає в разі, якщо у знайомих або друзів є щось цінне. Але для Тельця заздрість - якась мотивація прагнути до успіху і досягати намічених цілей.
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