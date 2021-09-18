Український боксер Іван Редкач, якому запропонували громадянство РФ, озвучив свою остаточну відповідь

Як передає Politeka.net, про це він повідомив у себе в Інстграм-акаунті (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

35-річний боксер, який народився на Сумщині, а зараз живе і тренується в США, заявив, що дуже любить Україну і не за які спокуси не поміняв громадянство.

"Шановні хейтери і мої дорогі друзі, громадянство України я не поміняв. Ні за які спокуси. Я дуже люблю Україну, а ще мені подобається наш крутий президент. Володимир Зеленський-один з кращих, після Віктора Федоровича Якубовича. Якубович був один з кращих президентів в історії України. Разом нас багато, нас не подолати. Видихайте", - написав спортсмен.

Свій пост він супроводив відео, на якому тримає український паспорт. У кадрі також звучить пісня групи "Грінджоли" "Разом нас багато".

Відзначимо, що раніше Іван Редкач заявляв, що росіяни йому прдлагалі змінити громадянство і навіть обіцяли заплатити 500 тисяч доларів за це.

У коментарях багато хто вважав, що за допомогою сумнівних повідомлень Редкач просто заробляє популярність в соцмережах. Вони впевнені, що змінити громадянство боксеру ніхто не пропонував, все це не більше ніж піар.

"Маразм міцнішає",

"Там йому ніхто і не пропонував", - пишуть в мережі.

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