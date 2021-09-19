На місці події була поліція та швидка

У Мелітополі Запорізької області 23-річний хлопець на легковику наїхав на трьох людей

Як передає пресслужба Головного управління Національної поліції у Запорізькій області, дорожньо-транспортна пригода трапилася 18 вересня близько 21:15 на вулиці Героїв України. За словами правоохоронців 23-річний водій на ВАЗ-21061 не впорався з керуванням та вилетів на тротуар, де стояли чоловік та дві жінки.

Попри те, що водій ВАЗа був тверезим, він намагався втекти із місця ДТП. Хлопця затримали свідки події та передали правоохоронцям.

За інформацією "Ріа-Мелітополь", постраждалі 35-річний мешканець Мелітополя та 53 та 61-річні мешканки Якимівської громади Мелітопольського району були гостями на весіллі, яке святкували у місцевому ресторані "Крим". Їх із численними травмами госпіталізували.

У "Ріа-Мелітополь" розповіли, що інші гості весілля мало не влаштували 23-річному винуватцю ДТП самосуд та опублікували відео з місця події.

Наразі триває досудове розслідування. За фактом дорожньо-транспортної пригоди відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що нещодавно на трасі біля села Томилівка Білоцерківського району у моторошній ДТП постраждала жінка на останніх місяцях вагітності, яка була за кермом одного із автомобілів. У машині були також четверо її дітей та чоловік. Одного із хлопчиків госпіталізували.

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