У 2020 році податок на нерухоме майно збільшиться на 21% відсоток порівняно із 2021 роком

У Податковому кодексі України передбачено підвищення суми податку на квартири та приватні будинки вже з 2022 року. Що цікаво, платити потрібно буде тільки за, так звані, "зайві" квадратні метри. Податком обкладаються квартири та будинки, метраж яких перевищує 60 та 120 квадратів відповідно.

Зауважимо, що розмір податку вираховується відповідно до мінімальної зарплатні. Так, за кожен "зайвий" метр власникам житла доведеться заплати 1,5 % від мінімальної зарплати. У цьому році це 70,8 грн, а в – 2022 розмір суми зросте до 90 грн.

Очевидно, що чим більша площа вашого житла, тим більше необхідно платити. Наприклад власники квартир понад 300 квадратів та будинків понад 500 заплатять 25 тисяч податку в рік.

Податок платять тільки власники нерухомості, якщо будинок чи квартира перебуває у спільній власності, кожен співвласник платитиме лише за свою частку. Варто наголосити, що сума податку не збільшується в залежності від того, скільки людей прописано в квартирі чи будинку.

Заплатити потрібно не пізніше 30 днів, починаючи з 1 липня, адже прострочення термінів сплати за цих 30 днів збільшить суму податку на 10%, а прострочення більше, ніж на місяць, - на 20%.

Нагадаємо, що у 2022 році планують збільшити мінімальну зарплатню. Так, з жовтня наступного року планується підвищення "мінімалки" на 200 гривень. Окрім цього, підвищити свою зарплатню на 20% мають шанс працівники сфери освіти, пройшовши підвищення кваліфікації.

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