На іспанському острові сталося виверження вулкана

Як пише Politeka.net з посиланням на іспанські ЗМІ, на острові Ла Пальма, який знаходиться в Атлантичному океані, сталося виверження вулкана Кумбре-В'єха. У зв'язку зі стихійним лихом, місцева влада екстрено евакуює з острова людей. На даний момент ніхто не постраждав, а евакуація є плановою.

Зазначається, що останній тиждень на острові був неспокійним. Місцеві жителі звертали увагу на високу сейсмічну активність і підземні поштовхи. Напередодні виверження вулкана і зовсім було зафіксовано понад 300 землетрусів. На даний момент острів піднявся на 15 сантиметрів. Це пов'язують зі стихійним лихом.

Додамо, що журналістам вдалося зафіксувати перші хвилини виверження вулкана. У соціальних мережах місцеві жителі пишуть, що це історичний день для острова.

Impresionante. 19 de septiembre de 2021. Día histórico. pic.twitter.com/USU4gaNV6D — Víctor Hernández Molina (@victorhdez233) September 19, 2021

Варто відзначити, що, незважаючи на невелику площу острова, там проживає близько 90 тис. осіб. З 2002 року острів Ла Пальма визнаний світовим заповідником біосфери.

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