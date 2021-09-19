На испанском острове произошло извержение вулкана
Как пишет Politeka.net со ссылкой на испанские СМИ, на острове Ла Пальма, который находится в Атлантическом океане, произошло извержение вулкана Кумбре-Вьеха. В связи со стихийным бедствием, местные власти экстренно эвакуируют с острова людей. На данный момент никто не пострадал, а эвакуация является плановой.
Отмечается, что последняя неделя на острове была неспокойной. Местные жители обращали внимание на высокую сейсмическую активность и подземные толчки. Накануне извержения вулкана и вовсе было зафиксировано более 300 землетрясений. На данный момент остров поднялся на 15 сантиметров. Это связывают со стихийным бедствием.
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Добавим, что журналистам удалось зафиксировать первые минуты извержения вулкана. В социальных сетях местные жители пишут, что это исторический день для острова.
Стоит отметить, что, несмотря на небольшую площадь острова, там проживает около 90 тыс. человек. С 2002 года остров Ла Пальма признан мировым заповедником биосферы.
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