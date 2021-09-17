Перед выходными погода в Украине резко испортится из-за дождей и похолодания

Как пишет Politeka.net, 17 сентября в Украине резко похолодает, а в некоторых областях температура упадет до 14 градусов. Осенние грозы атакуют Украину с Запада, добравшись до центральных и северных областей.

Температура на Западе упадет до 19-21 градусов. В Волынской области похолодает до 17 градусов. Дожди нагрянут во все без исключения западные области.

Центральные регионы разделят дожди. В Киевской и Черкасской областях ожидаются грозы, а в Кировоградской и Полтавской областях будет сухо и солнечно. Температура в Центре будет колебаться в районе 18-22 градусов. А вот в северных областях похолодает аж до 14 градусов. Холоднее всего будет в Сумской области.

В восточных регионах погода немного улучшиться. Температура поднимется на пару градусов. В среднем по региону в пятницу ожидается 21-24 градуса.

В южных областях все еще будет по-летнему тепло. Столбики термометра прогреются до 22-26 градусов.

Напомним, что погода слетит с катушек, Украину атакуют дожди: грядет похолодание.

А еще Politeka сообщала, что над Украиной нависла угроза: в ГСЧС сделали срочное предупреждение.

Также Politeka писала, что украинскую область накроет антициклон: как изменится температура.