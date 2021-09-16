Осінь поступово вступає в свої права, атакуючи грозами і зниженням температури

Як пише Politeka.net, в Укргідрометцентрі прогнозують похолодання в центральних областях та дощі в західних регіонах. При цьому в деяких областях температура несподівано підскочить на пару градусів.

Так, у західних областях, незважаючи на грози, потеплішає до 21-23 градусів. У Львівській та Закарпатській областях температура і зовсім підскочить до 24-26 градусів. Грози нагрянуть у три регіони: Закарпатський, Волинський та Рівненський.

У Центрі в четвер похолодає найсильніше. Температура там опуститься до 19-21 градуса. Ще сильніше похолодає на крайньому Сході. У Луганській області 16 вересня очікується 17 градусів.

У південних регіонах буде комфортна температура - близько 23-24 градусів.

Зазначимо, що вже через день дощі атакують половину України, починаючи з західних регіонів. Температура різко впаде, тому в четвер жителі західних областей можуть насолодитися теплою погодою перед затяжними дощами.

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