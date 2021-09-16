Осень постепенно вступает в свои права, атакуя грозами и снижением температуры
Как пишет Politeka.net, в Укргидрометцентре прогнозируют похолодание в центральных областях и дожди в западных регионах. При этом в некоторых областях температура неожиданно подскочит на пару градусов.
Так, в западных областях, несмотря на грозы, потеплеет до 21-23 градусов. Во Львовской и Закарпатской областях температура и вовсе подскочит до 24-26 градусов. Грозы нагрянут в три региона: Закарпатский, Волынский и Ровенский.
В Центре в четверг похолодает сильнее всего. Температура там опустится до 19-21 градуса. Еще сильнее похолодает на крайнем Востоке. В Луганской области 16 сентября ожидается 17 градусов.
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В южных регионах будет комфортная температура – около 23-24 градусов.
Отметим, что уже через день дожди атакуют половину Украины, начиная с западных регионов. Температура резко упадет, поэтому в четверг жители западных областей могут насладиться теплой погодой перед затяжными дождями.
Напомним, что Украину разделят жара и грозы, где испортится погода.
А еще Politeka писала, что тепло внезапно покинет Украину, морозы до -7 близко.
Также Politeka сообщала, что погода неожиданно испортится, осень атакует: где ждать непогоды.