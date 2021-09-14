Через нові атмосферні фронти погода в Україні почне поступово псуватися, і на зміну літній спеці в частині областей прийдуть дощі

Про те, чого чекати від погоди 14 вересня, розповіла у своєму Фейсбук синоптик Наталка Діденко. Згідно з її прогнозом, у вівторок Україну будуть перетинати відразу кілька атмосферних фронтів, через що погода в західних областях різко погіршитися. Там очікується невелике похолодання, а також хмарність і дощі.

При цьому на решті території країни поки збережуться по-літньому високі температури і сонце.

У свою чергу, синоптики Укргідрометцентру повідомляють, що дощі 14 вересня пройдуть у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях.

На півночі країни стовпчики термометрів вночі покажуть від + 9 до +12 градусів, а вдень – від +20 до + 22.

У західних областях нічні температури коливатимуться від + 9 до +13, а денні – від +20 до +25.

У центрі вночі очікується від + 8 до +14 градусів, а вдень – від +21 до + 26.

У східних областях вночі прогнозують від + 9 до +13 градусів, а вдень – від +25 до + 28.

На півдні буде найспекотніше: від +11 до +14 градусів вночі і від +25 до +29 градусів вдень.

Нагадаємо, синоптик повідомив, коли в Україні засніжить.

Як повідомляла Politeka, грози раптово атакують Україну, знизивши температуру.

Також Politeka писала, що дощі та грози накриють Україну, погода різко візьме курс на осінь.