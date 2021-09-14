Через нові атмосферні фронти погода в Україні почне поступово псуватися, і на зміну літній спеці в частині областей прийдуть дощі
Про те, чого чекати від погоди 14 вересня, розповіла у своєму Фейсбук синоптик Наталка Діденко. Згідно з її прогнозом, у вівторок Україну будуть перетинати відразу кілька атмосферних фронтів, через що погода в західних областях різко погіршитися. Там очікується невелике похолодання, а також хмарність і дощі.
При цьому на решті території країни поки збережуться по-літньому високі температури і сонце.
У свою чергу, синоптики Укргідрометцентру повідомляють, що дощі 14 вересня пройдуть у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях.
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На півночі країни стовпчики термометрів вночі покажуть від + 9 до +12 градусів, а вдень – від +20 до + 22.
У західних областях нічні температури коливатимуться від + 9 до +13, а денні – від +20 до +25.
У центрі вночі очікується від + 8 до +14 градусів, а вдень – від +21 до + 26.
У східних областях вночі прогнозують від + 9 до +13 градусів, а вдень – від +25 до + 28.
На півдні буде найспекотніше: від +11 до +14 градусів вночі і від +25 до +29 градусів вдень.
Нагадаємо, синоптик повідомив, коли в Україні засніжить.
Як повідомляла Politeka, грози раптово атакують Україну, знизивши температуру.
Також Politeka писала, що дощі та грози накриють Україну, погода різко візьме курс на осінь.