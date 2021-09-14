Из-за новых атмосферных фронтов погода в Украине начнет постепенно портиться, и на смену летней жаре в части областей придут дожди
О том, чего ждать от погоды 14 сентября, рассказала в своем Фейсбук синоптик Наталья Диденко. Согласно ее прогнозу, во вторник Украину будут пересекать сразу несколько атмосферных фронтов, из-за чего погода в западных областях резко ухудшиться. Там ожидается небольшое похолодание, а также облачность и дожди.
При этом на остальной территории страны пока сохранятся по-летнему высокие температуры и солнце.
В свою очередь, синоптики Укргидрометцентра сообщают, что дожди 14 сентября пройдут во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях.
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На Севере страны столбики термометров ночью покажут от +9 до +12 градусов, а днем – от +20 до +22.
В западных областях ночные температуры будут колебаться от +9 до +13, а дневные – от +20 до +25.
В Центре ночью ожидается от +8 до +14 градусов, а днем – от +21 до +26.
В восточных областях ночью прогнозируют от +9 до +13 градусов, а днем – от +25 до +28.
На Юге будет жарче всего: от +11 до +14 градусов ночью и от +25 до +29 градусов днем.
Напомним, синоптик сообщил, когда в Украине заснежит.
Как сообщала Politeka, грозы внезапно атакуют Украину, снизив температуру.
Также Politeka писала, что дожди и грозы накроют Украину, погода резко возьмет курс на осень.