Из-за новых атмосферных фронтов погода в Украине начнет постепенно портиться, и на смену летней жаре в части областей придут дожди

О том, чего ждать от погоды 14 сентября, рассказала в своем Фейсбук синоптик Наталья Диденко. Согласно ее прогнозу, во вторник Украину будут пересекать сразу несколько атмосферных фронтов, из-за чего погода в западных областях резко ухудшиться. Там ожидается небольшое похолодание, а также облачность и дожди.

При этом на остальной территории страны пока сохранятся по-летнему высокие температуры и солнце.

В свою очередь, синоптики Укргидрометцентра сообщают, что дожди 14 сентября пройдут во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях.

На Севере страны столбики термометров ночью покажут от +9 до +12 градусов, а днем – от +20 до +22.

В западных областях ночные температуры будут колебаться от +9 до +13, а дневные – от +20 до +25.

В Центре ночью ожидается от +8 до +14 градусов, а днем – от +21 до +26.

В восточных областях ночью прогнозируют от +9 до +13 градусов, а днем – от +25 до +28.

На Юге будет жарче всего: от +11 до +14 градусов ночью и от +25 до +29 градусов днем.

Напомним, синоптик сообщил, когда в Украине заснежит.

Как сообщала Politeka, грозы внезапно атакуют Украину, снизив температуру.

Также Politeka писала, что дожди и грозы накроют Украину, погода резко возьмет курс на осень.