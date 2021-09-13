Погода в Украине испортится из-за внезапно нагрянувших дождей

Как пишет Politeka.net, в Укргидрометцентре сообщили об ухудшении погоды в западных регионах. Согласно прогнозу, в понедельник в Украину придут дожди с грозами. Осадки начнут атаковать территорию страны с Запада, захватив несколько центральных областей, включая Киев.

Из-за дождей температура в западных регионах опустится до 21-24 градусов. В Закарпатской области будет немного теплее – до 24-26 градусов. Осадки ожидаются во всех областях региона, кроме Черновицкой области.

В Центре будет теплее, но Житомирскую и Киевскую области затронут дожди. Температура будет уверенно держаться в районе 24-26 градусов. В восточных областях ожидается 23-26 градусов.

Жарче всего в понедельник будет в южных регионах. Столбики термометра там прогреются до 26-28 градусов.

Отметим, что в Украине сильно потеплеют ночи. Средняя ночная температура по стране составит 10-15 градусов.

Синоптики прогнозируют, что бабье лето продлится в Украине недолго. Уже в октябре ожидается резкое снижение температуры и первый снег.

Напомним, что в Украину вернется лето, температура понравится украинцам: где будет теплее.

Как сообщала Politeka, осадки вернутся в Украину, погода возьмет курс на осень: похолодание уже близко.

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