Погода в Україні продовжить радувати теплом і сонцем

Як пише Politeka.net, в Укргідрометцентрі оновили прогноз. У неділю, 12 вересня, в Україні буде прекрасна тепла погода. Температура в деяких областях підніметься до літніх 29 градусів. Опадів не передбачається, тому українці зможуть провести вихідні на свіжому повітрі.

Найспекотніше буде в південних регіонах. Там температура повітря підніметься до 25-29 градусів. В Одеській області буде трохи прохолодніше - близько 23-25 градусів.

На Сході очікується 24-27 градусів. Буде сонячно і тепло. Більш прохолодна температура прогнозується для центральних регіонів. У Києві в неділю буде тепло - до 23-25 градусів.

У західних областях буде прохолодніше всього, але все так само тепло. Там очікується 23-25 градусів.

Варто відзначити, що радіти теплій погоді українцям залишилося недовго. Вже з жовтня в Україну прийдуть похолодання і навіть мокрий сніг. За прогнозами, перший сніг випаде в Україні 7-11 жовтня.

Зима в Україні буде холодною. Синоптики обіцяють всілякі погодні аномалії у вигляді снігопадів і сніжних буревіїв. Але також будуть періоди, коли температура буде серйозно підніматися. Зима засмутить українців з самого першого місяця.

Нагадаємо, що у південні регіони нагряне літо: синоптики оновили прогноз.

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