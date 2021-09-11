Погода продовжить балувати українців комфортною температурою і відсутністю опадів

Як пише Politeka.net, в Укргідрометцентрі порадували прогнозом на 11 вересня. У суботу українців чекає по-літньому тепла сонячна погода. У всіх регіонах України буде дуже тепло, а в деяких навіть жарко.

Найспекотніше буде в південних областях, де температура підніметься до 25-27 градусів. На півдні очікується справжнє "бабине літо", що без сумнівів приверне в регіон туристів.

У центральних і східних регіонах в суботу теж буде тепло. Температура триматиметься в районі 24-26 градусів.

Прохолодніше за все, але при цьому не менш комфортно, буде в західних областях. Там очікується 22-24 градуси. Винятком традиційно буде Закарпатська область, де температура підніметься до 24-26 градусів.

Відзначимо, що вже в жовтні в Україні очікується перший сніг і нічні заморозки. Синоптики прогнозують, що з середини жовтня в Україну прийде справжня холодна осінь.

Додамо, що цієї осені не очікується аномальних стрибків температури.

Нагадаємо, що синоптики розповіли про майбутню зиму в Одесі: опинимося в погодних умовах Туреччини.

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