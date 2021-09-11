Погода продовжить балувати українців комфортною температурою і відсутністю опадів
Як пише Politeka.net, в Укргідрометцентрі порадували прогнозом на 11 вересня. У суботу українців чекає по-літньому тепла сонячна погода. У всіх регіонах України буде дуже тепло, а в деяких навіть жарко.
Найспекотніше буде в південних областях, де температура підніметься до 25-27 градусів. На півдні очікується справжнє "бабине літо", що без сумнівів приверне в регіон туристів.
У центральних і східних регіонах в суботу теж буде тепло. Температура триматиметься в районі 24-26 градусів.
Біда у Пугачової, зірку забрали з похорону близького друга в жалюгідному стані: "Галкін взяв за руку і..."
Поліція приголомшила результатами розслідування загибелі Українки в Туреччині: "з пакетом на голові"
Бабине літо зі спекою до +26 увірветься в Україну: синоптики обнадіяли прогнозом
Нова ведуча "Танців з зірками" Онуфрійчук покинула Україну після першого ефіру: що сталося
Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" засвітив кохану в ліжку і розповів про особисте: "Моя жінка повинна..."
Прохолодніше за все, але при цьому не менш комфортно, буде в західних областях. Там очікується 22-24 градуси. Винятком традиційно буде Закарпатська область, де температура підніметься до 24-26 градусів.
Відзначимо, що вже в жовтні в Україні очікується перший сніг і нічні заморозки. Синоптики прогнозують, що з середини жовтня в Україну прийде справжня холодна осінь.
Додамо, що цієї осені не очікується аномальних стрибків температури.
Нагадаємо, що синоптики розповіли про майбутню зиму в Одесі: опинимося в погодних умовах Туреччини.
Як повідомляла Politeka, бабине літо з +26 прийде в Україну: коли чекати потепління.
Також Politeka писала, що бабине літо прийде в Україну: до скількох сонце прогріє стовпчики термометра.