Какой будет погода на выходных

Погода продолжит баловать украинцев комфортной температурой и отсутствием осадков

Как пишет Politeka.net, в Укргидрометцентре порадовали прогнозом на 11 сентября. В субботу украинцев ждет по-летнему теплая солнечная погода. Во всех регионах Украины будет очень тепло, а в некоторых даже жарко.

Жарче всего будет в южных областях, где температура поднимется до 25-27 градусов. На Юге ожидается настоящее «бабье лето», что без сомнений привлечет в регион туристов.

В центральных и восточных регионах в субботу тоже будет тепло. Температура будет держаться в районе 24-26 градусов.

Прохладнее всего, но при этом не менее комфортно, будет в западных областях. Там ожидается 22-24 градуса. Исключением традиционно будет Закарпатская область, где температура поднимется до 24-26 градусов.

Отметим, что уже в октябре в Украине ожидается первый снег и ночные заморозки. Синоптики прогнозируют, что с середины октября в Украину придет настоящая холодная осень.

Добавим, что этой осенью не ожидается аномальных скачков температуры.

Напомним, что синоптики рассказали о будущей зиме в Одессе: окажемся в Турции.

Как сообщала Politeka, бабье лето с +26 придет в Украину: когда ждать.

Также Politeka писала, что бабье лето придет в Украину: до скольки солнце прогреет столбики термометра.