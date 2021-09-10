В Україні знову різко потеплішає з приходом справжнього бабиного літа
Синоптики обіцяють, що п'ятниця, 10 вересня, буде по-літньому спекотною і сонячною. Як розповіли в Укргідрометцентрі, завдяки полю високого атмосферного тиску в найближчі дні погода в Україні буде дуже теплою і сонячною.
10 вересня можлива невелика хмарність, проте опадів або сильного вітру в Україні не очікується. При цьому вночі температури будуть досить низькими.
Варто відзначити, що з урахуванням нічних температур, найтепліше буде в центральних і південних областях.
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Так, на півночі країни нічні температури коливатимуться від + 7 до +10 градусів, а денні – від +23 до + 26.
У західних областях вночі стовпчики термометрів покажуть від + 7 до +10 градусів, а вдень – від +23 до + 26.
У центрі вночі очікується від + 6 до +12 градусів, а вдень – від +24 до + 26.
У східних областях нічні температури коливатимуться від + 6 до +11 градусів, а денні – від +23 до + 26.
На півдні вночі очікується від +10 до +14 градусів, а вдень – від +22 до + 26.
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