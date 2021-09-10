Поки про дощі можна забути

В Україні знову різко потеплішає з приходом справжнього бабиного літа

Синоптики обіцяють, що п'ятниця, 10 вересня, буде по-літньому спекотною і сонячною. Як розповіли в Укргідрометцентрі, завдяки полю високого атмосферного тиску в найближчі дні погода в Україні буде дуже теплою і сонячною.

10 вересня можлива невелика хмарність, проте опадів або сильного вітру в Україні не очікується. При цьому вночі температури будуть досить низькими.

Варто відзначити, що з урахуванням нічних температур, найтепліше буде в центральних і південних областях.

Так, на півночі країни нічні температури коливатимуться від + 7 до +10 градусів, а денні – від +23 до + 26.

У західних областях вночі стовпчики термометрів покажуть від + 7 до +10 градусів, а вдень – від +23 до + 26.

У центрі вночі очікується від + 6 до +12 градусів, а вдень – від +24 до + 26.

У східних областях нічні температури коливатимуться від + 6 до +11 градусів, а денні – від +23 до + 26.

На півдні вночі очікується від +10 до +14 градусів, а вдень – від +22 до + 26.

Нагадаємо, літо несподівано повернеться в Україну, температура різко підскочить: з'явився прогноз.

Як повідомляла Politeka, потепління увірветься в Україну, дощі остаточно відступлять.

Також Politeka писала, що погода помучить українців перед потеплінням, температура сильно впаде.