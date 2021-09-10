Пока о дождях можно забыть

В Украине снова резко потеплеет с приходом настоящего бабьего лета

Синоптики обещают, что пятница, 10 сентября, будет по-летнему жаркой и солнечной. Как рассказали в Укргидрометцентре, благодаря полю высокого атмосферного давления в ближайшие дни погода в Украине будет очень теплой и солнечной.

10 сентября возможна небольшая облачность, однако осадков или сильного ветра в Украине не ожидается. При этом ночью температуры будут довольно низкими.

Стоит отметить, что с учетом ночных температур, теплее всего будет в центральных и южных областях.

Так, на Севере страны ночные температуры будут колебаться от +7 до +10 градусов, а дневные – от +23 до +26.

В западных областях ночью столбики термометров покажут от +7 до +10 градусов, а днем – от +23 до +26.

В Центре ночью ожидается от +6 до +12 градусов, а днем – от +24 до +26.

В восточных областях ночные температуры будут колебаться от +6 до +11 градусов, а дневные – от +23 до +26.

На Юге ночью ожидается от +10 до +14 градусов, а днем – от +22 до +26.

Напомним, лето неожиданно вернется в Украину, температура резко подскочит: появился прогноз.

Как сообщала Politeka, потепление ворвется в Украину, дожди окончательно отступят.

Также Politeka писала, что погода помучает украинцев перед потеплением, температура сильно упадет.