В Украине снова резко потеплеет с приходом настоящего бабьего лета
Синоптики обещают, что пятница, 10 сентября, будет по-летнему жаркой и солнечной. Как рассказали в Укргидрометцентре, благодаря полю высокого атмосферного давления в ближайшие дни погода в Украине будет очень теплой и солнечной.
10 сентября возможна небольшая облачность, однако осадков или сильного ветра в Украине не ожидается. При этом ночью температуры будут довольно низкими.
Стоит отметить, что с учетом ночных температур, теплее всего будет в центральных и южных областях.
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Так, на Севере страны ночные температуры будут колебаться от +7 до +10 градусов, а дневные – от +23 до +26.
В западных областях ночью столбики термометров покажут от +7 до +10 градусов, а днем – от +23 до +26.
В Центре ночью ожидается от +6 до +12 градусов, а днем – от +24 до +26.
В восточных областях ночные температуры будут колебаться от +6 до +11 градусов, а дневные – от +23 до +26.
На Юге ночью ожидается от +10 до +14 градусов, а днем – от +22 до +26.
Напомним, лето неожиданно вернется в Украину, температура резко подскочит: появился прогноз.
Как сообщала Politeka, потепление ворвется в Украину, дожди окончательно отступят.
Также Politeka писала, что погода помучает украинцев перед потеплением, температура сильно упадет.