Погода в Украине продолжит радовать теплом и солнцем
Как пишет Politeka.net, в Укргидрометцентре обновили прогноз. В воскресенье, 12 сентября, в Украине будет прекрасная теплая погода. Температура в некоторых областях поднимется до летних 29 градусов. Осадков не предвидится, поэтому украинцы смогут провести выходные на свежем воздухе.
Жарче всего будет в южных регионах. Там температура воздуха поднимется до 25-29 градусов. В Одесской области будет немного прохладнее – около 23-25 градусов.
На Востоке ожидается 24-27 градусов. Будет солнечно и тепло. Более прохладная температура прогнозируется для центральных регионов. В Киеве в воскресенье будет тепло – до 23-25 градусов.
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В западных областях будет прохладнее всего, но все так же тепло. Там ожидается 23-25 градусов.
Стоит отметить, что радоваться теплой погоде украинцам осталось недолго. Уже с октября в Украину придут похолодания и даже мокрый снег. По прогнозам, первый снег выпадет в Украине 7-11 октября.
Зима в Украине будет холодной. Синоптики обещают всевозможные погодные аномалии в виде снегопадов и снежных бурь. Но также будут периоды, когда температура будет серьезно подниматься. Зима расстроит украинцев с самого первого месяца.
Напомним, что в южные регионы нагрянет лето.
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