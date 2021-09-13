Осень в Украине будет привычной с сентябрьским теплом до 25 градусов и первыми морозами в ноябре.

Такой прогноз сделал народный синоптик Леонид Горбань, - передает «Сегодня».

По словам синоптика, он сделал прогноз с точностью 75%. В сентябре десять дней будут теплыми с дневной температурой, достигающей 25 градусов. Согласно прогнозу синоптика, после этого начнутся ливни, а температура воздуха снизится.

Температура воздуха из-за антициклона снизится до 18 градусов. До 10 – 12 градусов она должна снизиться после 20 сентября. Потепления народный синоптик ожидает после 21 сентября.

Тогда столбики термометров должны подняться до 17 – 19 градусов. В последние дни сентября Леонид Горбань прогнозирует сухую погоду с дневной температурой от 10 до 12 градусов тепла, а ночной – до пяти градусов. «Бабье лето», по мнению народного синоптика должно вернуться в Украину в средине октября. Начало месяца, предположительно, окажется дождливым и прохладным.

Первые ночные морозы, по данным Леонида Горбаня, должны наступить в Украине в конце октября. Народный синоптик рассказал, что во время бабьего лета температура удержится в пределах двадцати градусов тепла. 14 октября, на праздник Покровы, он прогнозирует теплую погоду, без дождей. Первый снег пройдет в ноябре.

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