Погода в Україні після нетривалого потепління знову почне псуватися

Як пише Politeka.net, у середу, 15 вересня, по всій території України різко знизиться температура. Погода все ще буде комфортною, але осінь буде наполегливо входити в свої права. В середньому температура по Україні коливатиметься в районі 20-24 градусів.

У західних і центральних регіонах буде прохолодніше всього. Температура опуститься до 20-22 градусів. При цьому буде сонячно і без опадів. Ночі теж стануть більш холодними. На Заході температура опуститься до 7-8 градусів.

У східних регіонах буде на пару градусів тепліше. Там стовпчики термометра прогріються до 22-25 градусів. Ще тепліше буде на півдні. Там температура підніметься до 23-26 градусів.

За даними Укргідрометцентру, найближчими днями погода в Україні погіршуватиметься. Температура буде поступово падати, а ближче до вихідних і зовсім підуть дощі.

Додамо, що вже у жовтні погода в Україні різко зіпсується. Перші заморозки і навіть сніг очікуються вже на початку жовтня. При цьому синоптики обіцяють, що аномальних температурних стрибків цієї осені не буде.

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