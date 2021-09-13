Осінь в Україні буде звичною з вересневим теплом до 25 градусів і першими морозами в листопаді.
Такий прогноз зробив народний синоптик Леонід Горбань, - передає «Сьогодні».
За словами синоптика, він зробив прогноз з точністю 75%. У вересні десять днів будуть теплими з денною температурою, що досягає 25 градусів. Згідно з прогнозом синоптика, після цього почнуться зливи, а температура повітря знизиться.
Температура повітря через антициклон знизиться до 18 градусів. До 10-12 градусів вона повинна знизитися після 20 вересня. Потепління народний синоптик очікує після 21 вересня.
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Тоді стовпчики термометрів повинні піднятися до 17-19 градусів. В останні дні вересня Леонід Горбань прогнозує суху погоду з денною температурою від 10 до 12 градусів тепла, а Нічний – до п'яти градусів. "Бабине літо", на думку народного синоптика має повернутися в Україну в середині жовтня. Початок місяця, імовірно, виявиться дощовим і прохолодним.
Перші нічні морози, за даними Леоніда Горбаня, повинні наступити в Україні в кінці жовтня. Народний синоптик розповів, що під час бабиного літа температура втримається в межах двадцяти градусів тепла. 14 жовтня, на свято Покрови, він прогнозує теплу погоду, без дощів. Перший сніг пройде в листопаді.
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