Погода в Украине после непродолжительного потепления снова начнет портиться

Как пишет Politeka.net, в среду, 15 сентября, по всей территории Украины резко снизится температура. Погода все еще будет комфортной, но осень будет настойчиво входить в свои права. В среднем температура по Украине будет колебаться в районе 20-24 градусов.

В западных и центральных регионах будет прохладнее всего. Температура опустится до 20-22 градусов. При этом будет солнечно и без осадков. Ночи тоже станут более холодными. На Западе температура опустится до 7-8 градусов.

В восточных регионах будет на пару градусов теплее. Там столбики термометра прогреются до 22-25 градусов. Еще теплее будет на Юге. Там температура поднимется до 23-26 градусов.

По данным Укргидрометцентра, в ближайшие дни погода в Украине будет ухудшаться. Температура будет постепенно падать, а ближе к выходным и вовсе пойдут дожди.

Добавим, что уже в октябре погода в Украине резко испортится. Первые заморозки и даже снег ожидаются уже в начале октября. При этом синоптики обещают, что аномальных температурных скачков этой осенью не будет.

Напомним, что стало известно, когда в Украине пойдет первый снег: когда осень преподнесет сюрприз.

Как сообщала Politeka, грозы и жара разделят Украину, погода резко испортится: каким регионам не повезет.

Также Politeka писала, что сильная гроза надвигается на южный регион, украинцев предупредили об опасности: "До конца дня".